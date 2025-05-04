У Саудівській Аравії відбувся запеклий боксерський вечір. В його межах відбулося кілька цікавих протистоянь з непереможними боксерами, пише 24 канал.

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Розійшлися на нічиїй

Перші раунди пройшли під диктування Аджагби – він впевнено працював на дистанції, показав хорошу роботу ніг і захист. Баколе ж активізувався в пізніх раундах, намагаючись переломити хід поєдинку, але його зусиль виявилося недостатньо, щоб схилити думку суддів на свою користь.

Бій завершився суперечливою нічиєю за рішенням більшості суддів. Двоє суддів дали рахунок 95-95, а третій віддав перемогу Аджагбі – 96-94.

Статистика свідчить про перевагу Аджагби за кількістю точних ударів: він влучив 190 разів з 451 (42%), тоді як Баколе наніс 145 точних ударів із 460 (32%). За силовими ударами Аджагба також трохи випередив суперника – 84 проти 82.

Обидва боксери вже висловили бажання провести реванш. Аджагба хоче, щоб наступний бій пройшов у США, де, як він вважає, отримає більш справедливе суддівство. Баколе ж запевнив, що з повноцінною підготовкою зможе впевнено перемогти. Таким чином, реванш між цими важковаговиками може стати одним з найбільш очікуваних боїв найближчого часу.

Відеоогляд бою Баколе – Аджагба

Відзначимо, що Аджагба перервав свою серію перемог, а Баколе в останньому бою поступився Джозефу Паркера.