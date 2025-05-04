В Саудовской Аравии состоялся ожесточенный боксерский вечер. В его рамках состоялось несколько интересных противостояний с непобедимыми боксерами, пишет 24 канал.

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Разошлись на ничьей

Первые раунды прошли под диктовку Аджагбы – он уверенно работал на дистанции, показал хорошую работу ног и защиту. Баколе же активизировался в поздних раундах, пытаясь переломить ход поединка, но его усилий оказалось недостаточно, чтобы склонить мнение судей в свою пользу.

Бой завершился спорной ничьей по решению большинства судей. Двое судей дали счет 95-95, а третий отдал победу Аджагби – 96-94.

Статистика свидетельствует о преимуществе Аджагбы по количеству точных ударов: он попал 190 раз из 451 (42%), тогда как Баколе нанес 145 точных ударов из 460 (32%). По силовым ударам Аджагба также немного опередил соперника – 84 против 82.

Оба боксера уже выразили желание провести реванш. Аджагба хочет, чтобы следующий бой прошел в США, где, как он считает, получит более справедливое судейство. Баколе же заверил, что с полноценной подготовкой сможет уверенно победить. Таким образом, реванш между этими тяжеловесами может стать одним из самых ожидаемых боев ближайшего времени.

Отметим, что Аджагба прервал свою серию побед, а Баколе в последнем бою уступил Джозефу Паркеру.