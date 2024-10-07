У місті Талладега, штат Алабама (США), відбувся черговий заїзд у автогонках класу NASCAR. 40 гонщиків вийшли на трек YellaWood 500 в рамках другого з трьох етапів "раунду 12-ти", повідомляє 24 Канал.

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Мішанина з автівок

Програма заїзду була розрахована на 195 кіл, що в сумі становило 805 кілометри. Втім за десять кіл до фінішу на автотреку сталась масштабна аварія.

Двоє пілотів Бред Кеселовскі та Джоуї Логано намагались скоротити відставання від лідера. Але у підсумку їх авто зіштовхнулось, що спровокувало ДТП аж на 28 машин.

Це найбільш масштабна аварія в історії NASCAR. У підсумку організаторам довелось призупинити гонку під червоними прапорами, а сімом пілотам не вдалось дістатися фінішу.

Відео масштабної ДТП в Талладезі:

Серед них був і Логано, який йшов у топ-десятці загального заліку. А ось Кеселовскі навіть виграв від аварії, адже зміг застрибнути аж на друге місце.

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Ба більше, Бред відстав від переможця Ріккі Стенхауса всього на 0,006 секунд. Лідером сезону наразі є Вільям Байрон, який у Талладезі фінішував на третій сходинці. Наступний заїзд NASCAR відбудеться 13 жовтня у Шарлотті.