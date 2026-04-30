Sport News 24 Футбол Підтримка обернулась крахом кар’єри – у Туреччині футбол став кінцем для генерала
30 квітня, 14:30
2

Підтримка обернулась крахом кар’єри – у Туреччині футбол став кінцем для генерала

Олександр Щербатих
Основні тези
  • Генерал ВПС Туреччини Мете Куш втратив звання через наказ військовій техніці пролетіти над стадіоном на підтримку Коньяспора.
  • Після невеликого службового розслідування колишнього високопосадовця переведено на офісну роботу.
Слухати новину 00:46 хв

Турецький футбол сколихнув дуже несподіваний скандал. Подія стосується спорту лише дотично, але дорого коштувала одному з фігурантів.

Мова про нещодавній матч 1/4 фіналу національного Кубка між Коньяспором та Фенербахче (1:0). За інформацією місцевого видання Cumhuriyet, цей поєдинок коштував кар’єри генералу військово-повітряних сил Туреччини Мете Кушу.

До теми Циганков може кардинально змінити кар'єру – його пов'язують з місцем, де вже є українці

Що саме сталось?

Джерело інформує, що генерал ВПС, який працював на військовій базі у місті Конья, втратив звання.

Причиною стало те, що один з начальників місцевої армії наказав військовій техніці пролетіти над стадіоном на підтримку Коньяспора. Під час гри фанатів здивував неймовірний гуркіт винищувачів F-16 та вертольотів Sikorsky T70, які певного моменту з’явились над стадіоном.

У підсумку невеликого службового розслідування стало відомо, що це не навчання, а зловживання становищем від місцевого воєначальника, додає портал Sozcu. Тепер його відправили на офісну роботу. 

Які скандали останнім часом стались у спорті?

Українська тенісистка Олександра Олійникова повідомила про цькування збоку WTA. Наша землячка поскаржилась на втрату сну та спокою.

На чемпіонаті Європи з важкої атлетики українська важкоатлетка Ірина Домбровська зазнала тиску від очільника EWF Астріта Хасані. Причиною стало небажання спортсменки фотографуватись з росіянкою.

Днями стало відомо, що президент Полісся Геннадій Буткевич фігурує в скандальних "плівках Міндіча". Його прізвище обговорюється у контексті застави за ексміністра Олексія Чернишова.

Що наразі відбувається у турецькому футболі?

  • Коньяспор та Фенербахче ще проведуть матч-відповідь, який відбудеться 9 травня у Стамбулі. Початок заплановано о 20.00 за Києвом.
  • У чемпіонаті за три тури до кінця лідирує інший стамбульський гранд – Галатасарай. Для дострокового оформлення титулу команді потрібна одна перемога.

