Підтримка обернулась крахом кар’єри – у Туреччині футбол став кінцем для генерала

Турецький футбол сколихнув дуже несподіваний скандал. Подія стосується спорту лише дотично, але дорого коштувала одному з фігурантів.

Мова про нещодавній матч 1/4 фіналу національного Кубка між Коньяспором та Фенербахче (1:0). За інформацією місцевого видання Cumhuriyet, цей поєдинок коштував кар’єри генералу військово-повітряних сил Туреччини Мете Кушу.

Що саме сталось?

Джерело інформує, що генерал ВПС, який працював на військовій базі у місті Конья, втратив звання.

Причиною стало те, що один з начальників місцевої армії наказав військовій техніці пролетіти над стадіоном на підтримку Коньяспора. Під час гри фанатів здивував неймовірний гуркіт винищувачів F-16 та вертольотів Sikorsky T70, які певного моменту з’явились над стадіоном.

У підсумку невеликого службового розслідування стало відомо, що це не навчання, а зловживання становищем від місцевого воєначальника, додає портал Sozcu. Тепер його відправили на офісну роботу.

