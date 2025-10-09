Збірна України зіграла проти Росії 26 років у історичному матчі проти Росії. Гра відбулася в рамках відбору на Євро-2000 у Нідерландах та Бельгії.

Матч Росія – Україна, що відбувся 9 жовтня 1999 року завершився з рахунком 1:1 – нічия дозволила "синьо-жовтим" вийти у стикові матчі відбору на чемпіонат Європи 2000 року. 24 канал розповідає, як склалася кар'єра ключових гравців тієї збірної України на чолі з Йожефом Сабо.

Олександр Шовковський

Олександр Шовковський один з творців історичного успіху збірної України у матчі проти Росії у відборі на Євро-2000. До кінця кар'єри голкіпер грав у складі київського Динамо.

Завершив футбольну кар'єру Шовковський у 2016 році. А вже за два роки легенда українського футболу став асистентом Андрія Шевченка у збірній України, яка вийшла в історичний чвертьфінал Євро-2020, обігравши в 1/8 Швецію.

До слова. Олександр Шовковський пізніше став головною фігурою у ще одному історичному успіху збірної України, яка кваліфікувалась на чемпіонат світу 2006 року.

З 2023 року Шовковський працює у Динамо. Спочатку він був асистентом Мірчі Луческу, а зараз колишній футболіст – головний тренер київського клубу.

Олег Лужний

Олег Лужний на той момент був капітаном збірної України. Вже тоді він виступав за лондонський Арсенал звідки у 2003 році перебрався в інший англійський клуб – Вулверхемптон.

У 2005 році Лужний перебрався до латвійської Венти, де завершив кар'єру, ставши головним тренером команди. У 2007 та 2010 роках колишній футболіст виконував обов'язки головного тренера Динамо.

У тренерській діяльності Лужного був такий клуб, як Таврія з Сімферополя, АР Крим (2012 – 2013). У 2016 році ексзахисник очолив львівські Карпати.

У коментарі 24 каналу Олег Романович поділився спогадами про матч Росія – Україна у відборі на Євро-2000.

Був дуже великий ажіотаж перед цим матчем, тому що вперше в історії Україна та Росія зустрічалися. Це була дуже принципова гра у відборі на чемпіонат Європи. Треба було перемагати, а до цього ми виграли вдома (3:2 – 24 канал) і тут реально зробили результат. Найголовніше було у Москві не програти – нічия нас влаштовувала.

"Перед матчем емоції були однакові – усі налаштовані, повна концентрація. Кожен гравець налаштовується по своєму, адже відповідальність була дуже висока. Помилка могла призвести до поразки. Після гри, які можуть бути емоції коли ми грали проти Росії? Вийшли далі та жодного разу не програли. Нам побили вікна в автобусі, коли ми їхали в аеропорт. Ми закривали штори, щоб камені не летіли",

– поділився Лужний.

Наразі Олег Лужний працює в Українській асоціації футболу. Колишній захисник та тренер очолює Комітет професійного футболу.

Андрій Гусін

Андрій Гусін був не менш важливим гравцем у збірній України, ніж інші. Тоді він виступав за Динамо, а у 2005 році перебрався в Росію, де грав за Крила Советів, а згодом перейшов у Сатурн.

Професійну кар'єру Гусін завершив у 2008 році. З 2010 року працював асистентом головного тренера в Анжі. У грудні того ж року колишнього футболіста призначили старшим тренером Динамо-2.

У 2014 році Андрій Гусін трагічно загинув на автодромі "Чайка". Ексфутболіст не зміг впоратися з керування мотоцикла, вилетівши з нього на одному з віражів. Поховали його на Байковому кладовищі.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко став автором єдиного голу збірної України у матчі проти Росії, що відбувся у Москві на "Лужниках". Форвард забив розкішний гол, зганьбивши голкіпера Олександра Філімонова, який не впорався з ударом українця та перевів м'яч у власні ворота.

Тоді Шевченко виступав в італійському Мілані. У 2006 році український форвард перейшов в англійський Челсі, де травма завадила йому закріпитися та проявити себе.

До слова. У 2004 році Андрій Шевченко отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду у футболі. Український форвард завоював "Золотий м'яч".

У 2008 році Шевченко повернувся в Мілан, а через рік перейшов в рідне Динамо, де починав свою кар'єру. Форвард повісив бутси на цвях у 2012 році після домашнього Євро, який приймали Україна та Польща.

Андрій Шевченко пішов у політику, але згодом повернувся в спорт. У 2016 році колишній футболіст очолив збірну України після відставки Михайла Фоменка, який провалився з "синьо-жовтими", не вийшовши з групи на тогорічному Євро у Франції.

У 2021 році Шевченко став головним тренером Дженоа. Проте через невдалі результати його було звільнено на початку 2026 року. Наразі Андрій Миколайович є очільником Української асоціації футболу.

Сергій Ребров

Сергій Ребров, як Андрій Шевченко мав важливу роль у нападі тієї збірної України. У 2000 році форвард перейшов у лондонський Тоттенхем, де не зміг заграти, а у 2002 році був орендований турецьким Фенербахче.

У 2004 році Реброва підписав Вест Хем, а вже за рік іменитий футболіст повернувся у київське Динамо. У 2008 році Сергій Станіславочив приєднався до казанського Рубіна з Росії.

У 2009 році Сергій Ребров повісив бутси на цвях. З 2014 по 2017 рік ексфутболіст очолював Динамо Київ, звідки вирушив у Саудівську Аравію тренувати тамтешній Аль-Аглі.

З 2018 року Ребров працював у Ференцвароші. У 2021 році він очолив Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів. У 2023 році колишній футболіст підписав контракт з УАФ, ставши головним тренером збірної України.