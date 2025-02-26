Матч УПЛ між Ворсклою та Динамо не відбудеться у Полтаві: які причини та куди перенесли гру

Полтавський клуб побоюється за стан свого газону напередодні з битвою проти лідера УПЛ. Через це Ворскла вирішила підстрахуватися та перенести зустріч в інше місто.

Вже цієї п'ятниці, 28 лютого, стартує 19 тур чемпіонату України 2024-2025. У перший ігровий день винесені три зустрічі, в одній з них Ворскла прийматиме Динамо.

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Полтава не готова

Матч мав би пройти в Полтаві на стадіоні "Ворскла" імені Олексія Бутовського. Втім як повідомляє 24 Канал з посиланням сайт Динамо, стадіон "зелено-білих" не зможе прийняти гру.

У повідомленні йдеться, що газон стадіону готовий до проведення матчу, проте його стан на початок гри може бути невідповідним регламенту. Причиною називається нестабільне електропостачання та низька температура вночі протягом тижня.

Ворскла звернулась до Олександрії, щоб провести матч на їх стадіоні "Ніка", але отримали відмову. У підсумку полтавці домовились із Динамо, що зустріч пройде у Києві на домашній арені "біло-синіх". Початок матчу – о 15:30 за київським часом.

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Нагадаємо, що після 18-ти турів Динамо очолює турнірну таблицю чемпіонату України, випереджаючи Олександрію на п'ять очок. Ворскла ж іде у зоні перехідних матчів на 13-ій позиції. Відстань від рятівного місця становить одне очко.