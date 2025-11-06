"Нащадки не подякують": Бідний пояснив, чому потрібно розвивати спорт в Україні під час війни

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний підняв важливу тему про спорт в Україні. Політик відповів на запитання щодо доречності розвитку спорту під час війни.

Це питання стало однією з ключових тем під час Всеукраїнської конференції зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Слова міністра передає 24 Канал.

Чи спорт на часі під час війни?

Матвій Бідний дав розгорнуту відповідь про розвиток спорту під час повномасштабної війни. Чимало людей ставлять під сумнів доцільність витрачання коштів на спортивні ініціативи у цей час.

Міністр спорту вважає, що це питання є одним з ключових для майбутнього України. Бідний згадав про зниження спортивних досягнень нашої країни за останній час.

"Як казав наш президент, питання здоров'я націй – це питання національної безпеки України. Спорт, безумовно, є унікальним інструментом відновлення і побудови стійкості нашого суспільства. Тому це питання на часі. Ми можемо скільки завгодно прикривати свою бездіяльність війною, але наші нащадки за це нам спасибі точно не скажуть. Можемо поговорити про наші спортивні результати і давайте будемо щирі. Вони знижуються із року в рік. Все менше в нас ліцензій на кожні Олімпійські ігри", – каже міністр спорту.

Все менше дітей приходить в спорт. Ще поодинокі зірки спортивних талантів загоряються, але їх явно недостатньо для того, щоб замінити тих, хто закінчує виступи. По деяких видах спорту нам складно навіть провести чемпіонат України. Ми найменш фізично активна нація в Європі згідно зі статистикою. Треба задати собі питання, що ще, які аргументи нам треба навести задля того, щоб почати щось змінювати,

– заявив Бідний.

Окрім внутрішніх проблем, Україна має боротися за свою позицію ще й на міжнародній спортивній арені. Раніше Матвій Бідний коментував можливе повернення Росії до міжнародних змагань.

Міністр молоді та спорту України зазначив, що країна-терористка через суди намагається повернути право виступати під своїм прапором. Наразі ж атлети з цієї країни мають змогу виступати тільки в індивідуальних видах спорту та під нейтральним прапором.

