"Потомки не скажут спасибо": Бедный объяснил, почему нужно развивать спорт в Украине во время войны

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный поднял важную тему о спорте в Украине. Политик ответил на вопрос об уместности развития спорта во время войны.

Этот вопрос стал одной из ключевых тем во время Всеукраинской конференции по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2025. Слова министра передает 24 Канал.

По теме "Не хотел быть туристом": Верняев рассказал, почему не представлял Украину на ЧМ по гимнастике

Актуален ли спорт во время войны?

Матвей Бедный дал развернутый ответ о развитии спорта во время полномасштабной войны. Многие ставят под сомнение целесообразность расходования средств на спортивные инициативы в это время.

Министр спорта считает, что этот вопрос является одним из ключевых для будущего Украины. Бедный вспомнил о снижении спортивных достижений нашей страны за последнее время.

"Как говорил наш президент, вопрос здоровья наций – это вопрос национальной безопасности Украины. Спорт, безусловно, является уникальным инструментом восстановления и построения устойчивости нашего общества. Поэтому этот вопрос актуален. Мы можем сколько угодно прикрывать свое бездействие войной, но наши потомки за это нам спасибо точно не скажут. Можем поговорить о наших спортивных результатах и давайте будем искренни. Они снижаются из года в год. Все меньше у нас лицензий на каждые Олимпийские игры", – говорит министр спорта.

Все меньше детей приходит в спорт. Еще единичные звезды спортивных талантов загораются, но их явно недостаточно для того, чтобы заменить тех, кто заканчивает выступления. По некоторым видам спорта нам сложно даже провести чемпионат Украины. Мы наименее физически активная нация в Европе согласно статистике. Надо задать себе вопрос, что еще, какие аргументы нам надо привести для того, чтобы начать что-то менять,

– заявил Бедный.

Кроме внутренних проблем, Украина должна бороться за свою позицию еще и на международной спортивной арене. Ранее Матвей Бедный комментировал возможное возвращение России к международным соревнованиям.

Министр молодежи и спорта Украины отметил, что страна-террористка через суды пытается вернуть право выступать под своим флагом. Пока же атлеты из этой страны имеют возможность выступать только в индивидуальных видах спорта и под нейтральным флагом.

Читайте также Ездила в аннексированный Крым: российская лыжница пролила крокодиловы слезы из-за недопуска к Играм

Будут ли россияне на Олимпийских играх?