Кияни убезпечили себе від того, що молодий талант піде в іншу команду без належної компенсації. Президенту клубу Ігорю Суркісу в разі успіху трансферних переговорів дістанеться солідна сума, пише 24 Канал.

Які умови нового контракту Пономаренка в Динамо

Відомий інсайдер Віктор Вацко заявив, що в новій угоді Пономаренка із київським клубом тривалістю 5 років з'явилася клаусула.

Динамо розглядатиме лише ті пропозиції про трансфер нападника, які будуть починатися від 50 мільйонів євро. Взамін такої високої плати за можливість поїхати в один із європейських чемпіонатів нападнику суттєво поліпшили фінансові умови: за чутками, його зарплата зросла одразу у три рази.

Як Пономаренко привернув увагу європейських клубів

Форвард, який має кремезну статуру та нестандартну антропометрію, почав отримувати стабільний ігровий час у київському клубі навесні і одразу вразив своєю результативністю.

Пономаренко зміг побити рекорд Динамо, відзначаючись у семи матчах поспіль. Крім того, він успішно дебютував у збірній України, забивши єдиний гол престижу у програному підопічними тоді ще Сергія Реброва поєдинку зі Швецією.

За підрахунками статистичних порталів, в категорії U-21 українцю вдалося випередити за ефективністю навіть зіркового Ламіна Ямаля з Барселони – у нього виявилося більше результативних дій в середньому за матч, ніж у одного з головних претендентів на "Золотий м'яч".

Цього літа інтерес до Пономаренка проявили турецькі гранди – подейкували, що він навіть погодив умови особистого контракту з Галатасараєм, а переманити форварда у конкурентів прагнув Фенербахче.