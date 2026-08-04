Киевляне обезопасили себя от того, что молодой талант уйдет в другую команду без надлежащей компенсации. Президенту клуба Игорю Суркису в случае успеха трансферных переговоров достанется солидная сумма, пишет 24 Канал.

Каковы условия нового контракта Пономаренко с Динамо

Известный инсайдер Виктор Вацко заявил, что в новом соглашении Пономаренко с киевским клубом сроком на 5 лет появилась оговорка.

Динамо будет рассматривать только те предложения о трансфере нападающего, которые будут начинаться от 50 миллионов евро. Взамен такой высокой платы за возможность перейти в один из европейских чемпионатов нападающему существенно улучшили финансовые условия: по слухам, его зарплата выросла сразу в три раза.

Как Пономаренко привлек внимание европейских клубов

Нападающий, обладающий крепким телосложением и нестандартной антропометрией, начал получать стабильное игровое время в киевском клубе весной и сразу поразил своей результативностью.

Пономаренко смог побить рекорд Динамо, отличившись в семи матчах подряд. Кроме того, он успешно дебютировал в сборной Украины, забив единственный гол престижа в проигранном подопечными тогда еще Сергея Реброва матче со Швецией.

По подсчетам статистических порталов, в категории U-21 украинцу удалось опередить по эффективности даже звездного Ламина Ямаля из Барселоны – у него оказалось больше результативных действий в среднем за матч, чем у одного из главных претендентов на "Золотой мяч".

Этим летом интерес к Пономаренко проявили турецкие гранды – ходили слухи, что он даже согласовал условия личного контракта с Галатасараем, а переманить нападающего к себе стремился Фенербахче.