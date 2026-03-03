"Він піжон": легенда Динамо порівняв Пономаренка з Довбиком
- Матвій Пономаренко, 20-річний нападник Динамо, забив 5 голів у 7 матчах цього сезону УПЛ та є кандидатом на виклик у національну збірну України.
- Екснаставник Динамо Йожеф Сабо вважає Пономаренка перспективним, порівнюючи його з Артемом Довбиком, але зазначає, що йому слід уникати самовпевненості.
20-річного нападника Динамо Матвія Пономаренка називають одним із кандидатів на виклик у національну збірну України. Футболіст поступово стає лідером атаки столичного клубу.
Пономаренко оформив дубль у матчі минулого туру УПЛ проти Епіцентру. Як розповів легендарний екснаставник Динамо Йожеф Сабо у коментарі 24 Каналу, молодий форвард має всі шанси потрапити до головної команди країни, якщо продовжить розвиватися.
Що сказав Сабо про Пономаренка?
Легенда Динамо підкреслив, що Пономаренко володіє необхідними для хорошого форварда якостями, але іноді Матвій грає занадто самовпевнено.
Пономаренко – хороший хлопець. У нього все є – і швидкість, і відчуття голу. Але він піжон. Якось його ще раніше випустили за основну команду, а він нікому пас не віддавав. Йому дають м'яч, а він хоче сам обіграти, показати себе. Тоді я його критикував. Але він має рости. В нього хороший удар з обох ніг, він добре переміщується по полю,
– зазначив Йожеф Сабо.
Порівняння з Довбиком та перспективи у збірній
Після успішного матчу проти Епіцентра все більше експертів почали говорити про можливий виклик Пономаренка до національної збірної України. Йожеф Сабо порівняв гру нападника Динамо з Артемом Довбиком, назвавши Матвія більш варіативним та рухливим футболістом.
Це не Довбик. Той в центрі як стане, так і стоїть – сюди на п'ять метрів і туди. Я думаю, що Ребров викличе його в збірну. Пономаренко має вирости в хорошого футболіста – він ще молодий хлопець,
– додав колишній наставник Динамо.
Пономаренко у цьому сезоні
- За основну команду Динамо у цьому сезоні УПЛ Пономаренко забив 5 голів у 7 матчах. Ще вісім м’ячів в активі форварда у чемпіонаті U-19.
- 20-річний нападник киян в ефірі УПЛ ТБ сказав, що має ціль стати найкращим бомбардиром чемпіонату України.
- Пономаренко є бронзовим призером юнацького чемпіонату Європи 2024 року у складі збірної України U-19.