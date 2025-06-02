У росіян підгоріло через поведінку Сафонова щодо вітчизняних журналістів
- Матвій Сафонов проігнорував російських журналістів після фіналу Ліги чемпіонів, що викликало критику з боку земляків.
- Журналісти та коментатори, як Ігор Рабінер та Дмитро Губернієв, розкритикували його за демонстративну неповагу та байдужість.
- Сафонов дав лише короткий коментар біля поля, обмеживши своє спілкування зі ЗМІ.
- У сезоні-2024/2025 Сафонов зіграв 17 матчів за ПСЖ, пропустивши 13 м'ячів.
У суботу, 31 травня, відбувся фінал найпрестижнішого єврокубкового турніру, а саме Ліги чемпіонів. Володарем трофею став французький Парі Сен-Жермен, здолавши Інтер з рахунком 5:0.
Після фіналу Ліги чемпіонів російський голкіпер Матвій Сафонов демонстративно проігнорував вітчизняних журналістів. Через це на футболіста вилився шквал критики від земляків, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
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Скандал навколо Сафонова
Після фінального матчу Ліги чемпіонів, в якому він так і не з’явився на полі, воротар Матвій Сафонов відмовився давати коментарі представникам преси, попри численні прохання журналістів.
Журналіст Ігор Рабінер у своєму телеграм-каналі розкритикував поведінку футболіста, назвавши її кричущою неповагою до тих, хто його підтримував. За словами Рабінера, Сафонов демонстративно проігнорував журналістів, включно з правовласниками трансляції, навіть не зупинившись для тих, хто чекав його до пізньої ночі.
Свою позицію висловив і коментатор "Матч ТВ" Дмитро Губернієв. Він порівняв Сафонова з хокеїстом Олександром Овєчкіним, який завжди знаходив слова вдячності в ключові моменти. Губернієв зазначив, що фанати святкували успіх воротаря ПСЖ, натомість у відповідь отримали мовчання та байдужість.
Пізніше з’ясувалося, що він все ж дав короткий коментар біля поля Роману Гутцайту та цим обмежив своє спілкування зі ЗМІ.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Матвій Сафонов зіграв 17 матчів за ПСЖ, у яких пропустив 13 м'ячів і 7 разів ворота лишалися "сухими".
Нагадаємо, що російський голкіпер перейшов у ПСЖ в липні 2024 року.