"Не є гравцем топкласу": в Англії винесли вердикт Зінченку й окреслили перспективи в Арсеналі

Футболіст збірної України Олександр Зінченко в сезоні-2024/2025 втратив місце в основному складі "канонірів". Він пропустив чимало поєдинків через травму, але навіть після відновлення майже не виходить на футбольне поле.

Через це ходить чимало чуток, що гравець може залишити Арсенал. Своєю думкою щодо Олександра Зінченка та його перспектив у лондонському клубі поділився колишній головний скаут Манчестер Юнайтед Мік Браун, повідомляє 24 Канал із посиланням на Football Insider.

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Немає майбутнього в Арсеналі

Експерт вважає, що в українця немає майбутнього в Арсеналі. Він відзначив важливу роль Зінченка на початку кар'єри в команді Артети, але зараз, на думку Брауна, він вже не потрібен "канонірам":

"Я очікую, що він залишить Арсенал. Коли він перейшов туди, то був одним із небагатьох гідних гравців, які допомогли стабілізувати ситуацію, але він не є гравцем топкласу. Те ж саме стосується Габріела Жезуса.

Він ніколи не стане гравцем основного складу в цій команді, він випав з обойми. Артета підтвердив це, придбавши Тімбера та Калафьорі. Зінченко добре грає з м’ячем і може перейти у півзахист, але завжди були побоювання щодо його захисних навичок. Думаю, якщо в січні інший клуб зробить пропозицію, то Арсенал відпустить його".

До слова. Раніше з’явилась інформація, що в підписанні Олександра Зінченка зацікавлений міланський Інтер. Чинний чемпіон Італії може зробити пропозицію вже в нинішнє трансферне вікно.

Зазначимо, що в сезоні-2024/2025 українець зіграв 11 матчів за Арсенал у всіх турнірах. Наступний поєдинок "каноніри" проведуть 15 січня проти Тоттенгема.