Ображати Путіна – це небезпечно: чим російський диктатор налякав екссуперника Усика

Колишньому чемпіону світу у першій важкій вазі Майрісу Брієдісу не вистачило мужності засудити військову агресію Росії. Ба більше, латвійський боксер все частіше висловлює прокремлівські наративи.

37-річний боксер Майріс Брієдіс нещодавно дав інтерв'ю проросійському блогеру Віктору Логіку. Титулований спортсмен розповів про ставлення до міжнародного злочинця Владіміра Путіна, пише 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Брієдіс боїться за свою безпеку

Колишній чемпіон світу зізнався, чому жодного разу не критикував Путіна за вторгнення в Україну. Виявляється, нокаутер Брієдіс хвилюється за безпеку своїх рідних та Латвії.

"Люди хотіли, щоб я назвав Путіна кривавим диктатором. Я, як чоловік, маю відповідати за свої слова. Ображати таку людину – це небезпечно. Причому не тільки для мене, а й для всієї країни.

Про це повинні думати всі, хто говорить такі речі. Таке не прощається. Якби я був один… Але в мене п’ятеро дітей, є дружина, батьки. Я маю думати не тільки про себе, а й про безпеку своєї сім’ї.

Хто мені може гарантувати безпеку? Латвія, Литва, Естонія? Навіть якщо вони зберуться навколо – не зможуть мене захистити", – розповів Брієдіс.

Нагадаємо, що Майріс Брієдіс та Олександр Усик зустрічалися на рингу у 2018 році. Тоді важку перемогу здобув український боксер.

На відміну від Брієдіса Усик не боїться висловлюватися про Путіна. Нещодавно в інтерв'ю британським ЗМІ Олександр порівняв російського диктатора з Адольфом Гітлером.

Зазначимо, що Брієдіс у Латвії виконує роль п'ятої колони Кремля. Він виступає за підтримку російськомовного населення своєї країни. Боксер неодноразово робив сумнівні заяви стосовно війни в Україні.