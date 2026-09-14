Медальний залік Абсолютного ЧС: Магучіх забезпечила Україні місце серед найсильніших

У Будапешті завершився перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. За підсумками турніру збірна України увійшла до десятки найсильніших.

Українські спортсмени завоювали дві нагороди, що й дозволило нашій команді увійти до топ-10, повідомляє 24 Канал.

Результат України на Абсолютному ЧС

Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на Абсолютному ЧС. Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка взяла 1,99 метра, випередивши представниць Австралії Ніколу Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, а також сербку Ангеліну Топич.

А "бронзу" українській збірній приніс 25-річний Михайло Кохан. Легкоатлет із Запоріжжя показав результат 78,90 метрів у метанні молота.

Саме ці дві нагороди дозволи Україні розділити 8-10-те місце в загальному медальному заліку з Німеччиною та Ефіопією.

На жаль, за медалі не змогли зачепитися троє інших представників України – Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Олег Дорощук. Усі троє фінішували нижче третього місця за підсумками своїх виступів.

Перемогу в медальному заліку здобули США, які виграли 27 медалей – 10 золотих, 7 срібних та 10 бронзових. Єдиною країною, окрім США, яка має в активі більше одного "золота", є Італія.

Завдяки двом найвищим нагородам італійці посіли друге місце в заліку, хоча Велика Британія, Норвегія, Швейцарія, Австралія, Ямайка та Нідерланди здобули більше медалей, але нижчого гатунку.



Медальний залік Абсолютного ЧС з легкої атлетики / Скриншот

Нагадаємо, на Абсолютному ЧС-2026 не було традиційних церемонії нагородження та медалей для призерів турніру. Натомість переможці змагань отримали спеціальний трофей, який розробили для турніру.

Загальний призовий фонд змагань, який організатори підготували для турніру найкращих з найкращих, склав рекордні для легкої атлетики 10 мільйонів доларів. Українці Магучіх як переможниці дістанеться чек на 150 тисяч в американській валюті. Таким чином це її найбільш фінансово успішний турнір за всю кар'єру.