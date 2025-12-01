"Ми погодилися на всі умови": менеджер чемпіона світу звинуватив Усика в ухилянні від виклику

Олександр Усик у липні втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу, здолавши британського панчера Даніеля Дюбуа. Після цього його зобов'язали провести захист пояса WBO.

Суперником українця мав стати Фабіо Вордлі, проте Олександр врешті-решт відмовився від захисту та звільнив титул. Подробиці щодо зірваної битви розповів менеджер 30-річного британця Майкл Офо, повідомляє 24 Канал із посиланням на talkSPORT.

Що менеджер сказав про бій Усик – Вордлі?

Він заявив, що між сторонами велися перемовини щодо проведення поєдинку. Офо стверджує, що були навіть узгоджені умови бою, але після цього команда Усика все ж таки змінила плани.

За словами менеджера, представники українця зробили свою пропозицію. Він вирішив не вдаватися в подробиці, але підкреслив, що принципова домовленість була досягнута.

Не вірю, що в команди Джозефа Паркера була така угода. Ми погодилися на всі умови, які вони хотіли, а потім вони відмовилися… Чесно кажучи, я думав, що Усик погодиться на бій. Я думав, що він із тих чемпіонів, які не ухиляються від викликів,

– заявив менеджер.

Чому Вордлі був обов'язковим претендентом на бій з Усиком?

Тривалий час обов'язковим претендентом на титульний бій організації WBO був Джозеф Паркер. Саме він мав стати суперником українця, але той попросив відстрочку через пошкодження після бою з Дюбуа.

Новозеландець вирішив не чекати ще додаткові три місяці та домовився про поєдинок з Вордлі. Він перемагав за очками британця, проте той нокаутував Джозефа в 11 раунді та став обов’язковим претендентом на титул Усика за лінією WBO.

Довідка. 17 листопада український боксер відмовився офіційно від титулу. Тож Вордлі піднявся у статусі з тимчасового чемпіона до повноцінного, а Усик продовжує утримувати пояси IBF, WBC і WBA.

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра. Проте останнім часом з'являється все більше розмов про можливу трилогію з Тайсоном Ф'юрі.

Що відомо про Фабіо Вордлі?