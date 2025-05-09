У день реваншу Усик – Дюбуа: легендарний "Пак Мен" повернеться на ринг у 46 років

Легендарний Менні Пак'яо знову з'явиться у рингу після чотирирічної паузи. Філіппінський боксер битиметься в межах вечора боксу, де головно подією стане бій між Себастьяном та Тімом Цзю.

Нещодавно з'явилась офіційна дата проведення грандіозного заходу. Спортивне шоу заплановане на літо 2025 року, повідомляє 24 канал із посиланням на видання ESPN.

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Хто стане суперником Пак'яо

Менні Пак'яо повернеться у професійний бокс у віці 46 років. Суперником "Пак Мена" стане Маріо Барріос, який володіє чемпіонським титулом у напівсередній вазі за версією WBC.

Бій відбудеться в андеркарді реваншу Фундора – Цзю. Місце проведення вечора боксу арена T-Mobile у Лас-Вегасі, Сполучені Штати Америки.

Цікаво. Менні Пак'яо востаннє бився у 2021 році. Тоді легендарний філіппінський боксер одноголосним рішення суддів поступився Йорденісу Угасу. Після чого "Пак Мен" завершив кар'єру, адже балотувався на пост президента Філіппін.

Чутки, які раніше поширювались у мережі, стосовно дати поєдинку підтвердились. 46-річний філіппінець битиметься 19 липня 2025 року в день реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.

Кар'єра Менні Пак'яо у профі: