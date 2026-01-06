Меркушину "понизили" до Кубка IBU: збірна України з біатлону оголосила склад
- Анастасія Меркушина не включена в заявку на етап Кубка світу в Обергофі і буде виступати на Кубку IBU.
- Збірна України на етапі в Обергофі представлена п'ятьма спортсменками, включаючи Юлію Джиму, яка повертається після травми.
Досвідчена Анастасія Меркушина опинилася поза заявкою України на етап Кубка світу в Обергофі. Натомість чемпіонка Європи буде змагатися на рівень нижче.
Меркушина була основною упродовж доріздвяної частини сезону. Проте зараз її "перекинули" на Кубок IBU, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.
Хто потрапив до заявки збірної?
До Обергофа тренерський штаб везе п'ятеро українок: ХристинуДмитренко, Олену Городну, Олександру Меркушину, Дарину Чалик, а також вперше у сезоні олімпійську чемпіонку Юлію Джиму. Попередні три етапи лідерка збірної пропускала через зламаний палець.
Разом з Меркушиною теж до Німеччини, але в Арбер на менш престижні змагання поїдуть Валерія Дмитренко, Лілія Стеблина, Анна Кривонос, Надія Бєлкіна та Варвара Калита.
Коли дивитися наступний етап Кубка світу?
4-ий етап в Обергофі триватиме з 8 до 11 січня.
- 8 січня (15:10) – спринт 10 кілометрів, чоловіки
- 9 січня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів, жінки
- 10 січня (13:00) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки
- 10 січня (15:25) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів
- 11 січня (12:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів
- 11 січня (15:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки
Як Меркушина виступала у Кубку світу?
Цього сезону Анастасія відверто не вражає результатами: як видно з офіційного профайлу на сайті IBU, в особистих дисциплінах вона жодного разу не змогла потрапити бодай до 50 найкращих.
Так само далеко від призів або хоча б квіткової церемонії опинялися і естафетні команди за її участі: 18-е місце у міксті та 10-е у жіночій гонці в Гогфільцені.