Мессі віддав три асисти в матчі МЛС, повторивши досягнення легенди ліги: відео перформансу
- Ліонель Мессі віддав три асисти в матчі Інтер Маямі проти Нью-Інгленд Революшн, завдяки чому повторив досягнення Карлоса Вели, маючи понад 40 результативних дій за сезон МЛС.
- Інтер Маямі здобув перемогу з рахунком 4:1 і гарантував собі місце в плейоф, а Мессі став другим гравцем в історії ліги з такими показниками, маючи поки 24 голи та 17 асистів.
У ніч з 4 на 5 жовтня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату МЛС-2025. В одному з них зустрічалися Інтер Маямі та Нью-Інгленд Революшн.
"Чаплі" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. Одним із головних героїв зустріч став Ліонель Мессі, повідомляє 24 Канал.
Яке досягнення підкорилося Мессі?
Аргентинський нападник вчергове довів, що навіть у 38 років залишається у повному порядку. Він віддав три результативні передачі, з яких дублем відзначився Тадео Альєнде, а ще один гол забив ексзахисник Барселони Хорді Альба.
Це дозволило Мессі вчергове увійти в історію американського футболу. Він став лише другим гравцем в історії, кому вдалося за сезон МЛС записати собі в актив понад 40 результативних дій, інформує офіційний сайт ліги.
Першим був легенда Лос-Анджелеса Карлос Вела (49). Наразі ж в аргентинця 24 забиті м'ячі та 17 асистів, а Інтер Маямі вже гарантував собі місце у плейоф, тож він матиме всі шанси першим перетнути позначку в 50 результативних дій.
Як Мессі оформив хет-трик з асистів: дивіться відео
Зазначимо, що наразі Інтер Маямі посідає третє місце в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. "Чаплям" залишилося провести ще два матчі регулярного чемпіонату, після чого розпочнеться стадія плейоф.
Нагадаємо, що в цьому турі дебютним голом у МЛС відзначився футболіст збірної України Олександр Сваток. Захисник Остіна забив м'яч у ворота Сент-Луїс Сіті ударом головою після подачі з кутового.
Що відомо про виступи Мессі в Інтер Маямі?
- Став гравцем "чапель" у липні 2023 року, перейшовши з ПСЖ на правах вільного агента.
- Наразі є найкращим бомбардиром клубу в історії.
- У матчі проти Нью-Інгленд Революшн перетнув позначку у 100 результативних дій – 66 голів і 35 асистів (дані Transfemarkt).
- У складі Інтер Маямі виграв два трофеї та вже у статусі гравця "чапель" отримав свій восьмий "Золотий м'яч".