"Чаплі" здобули розгромну перемогу з рахунком 4:1. Одним із головних героїв зустріч став Ліонель Мессі, повідомляє 24 Канал.

Яке досягнення підкорилося Мессі?

Аргентинський нападник вчергове довів, що навіть у 38 років залишається у повному порядку. Він віддав три результативні передачі, з яких дублем відзначився Тадео Альєнде, а ще один гол забив ексзахисник Барселони Хорді Альба.

Це дозволило Мессі вчергове увійти в історію американського футболу. Він став лише другим гравцем в історії, кому вдалося за сезон МЛС записати собі в актив понад 40 результативних дій, інформує офіційний сайт ліги.

Першим був легенда Лос-Анджелеса Карлос Вела (49). Наразі ж в аргентинця 24 забиті м'ячі та 17 асистів, а Інтер Маямі вже гарантував собі місце у плейоф, тож він матиме всі шанси першим перетнути позначку в 50 результативних дій.

Зазначимо, що наразі Інтер Маямі посідає третє місце в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. "Чаплям" залишилося провести ще два матчі регулярного чемпіонату, після чого розпочнеться стадія плейоф.

Нагадаємо, що в цьому турі дебютним голом у МЛС відзначився футболіст збірної України Олександр Сваток. Захисник Остіна забив м'яч у ворота Сент-Луїс Сіті ударом головою після подачі з кутового.

Що відомо про виступи Мессі в Інтер Маямі?