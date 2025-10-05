"Цапли" одержали разгромную победу со счетом 4:1. Одним из главных героев встречи стал Лионель Месси, сообщает 24 Канал.

Какое достижение покорилось Месси?

Аргентинский нападающий в очередной раз доказал, что даже в 38 лет остается в полном порядке. Он отдал три результативные передачи, из которых дублем отметился Тадео Альенде, а еще один гол забил экс-защитник Барселоны Хорди Альба.

Это позволило Месси в очередной раз войти в историю американского футбола. Он стал лишь вторым игроком в истории, кому удалось за сезон МЛС записать себе в актив более 40 результативных действий, информирует официальный сайт лиги.

Первым был легенда Лос-Анджелеса Карлос Вела (49). Сейчас же у аргентинца 24 забитых мяча и 17 ассистов, а Интер Майами уже гарантировал себе место в плейоф, поэтому он будет иметь все шансы первым пересечь отметку в 50 результативных действий.

Как Месси оформил хет-трик из ассистов: смотрите видео

Отметим, что сейчас Интер Майами занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. "Цаплям" осталось провести еще два матча регулярного чемпионата, после чего начнется стадия плей-офф.

Напомним, что в этом туре дебютным голом в МЛС отметился футболист сборной Украины Александр Сваток. Защитник Остина забил мяч в ворота Сент-Луис Сити ударом головой после подачи с углового.

Что известно о выступлениях Месси в Интер Майами?