У ніч з 4 на 5 вересня в Південній Америці відбулися матчі відбору на ЧС-2026 з футболу. В одному з них збірна Аргентини провела останній домашній поєдинок кваліфікації проти Венесуели.

Господарі гарантували собі вихід на турнір завчасно, тому він не мав турнірного значення. Проте став знаковою подією через Ліонеля Мессі, повідомляє 24 Канал із посиланням ESPN.

Чи зіграв Мессі останній матч у складі збірної Аргентини?

Капітан чинних чемпіонів світу проводив останній поєдинок у кар'єрі за національну команду в рідній країні. Він не зміг стримати сліз, коли побачив, як фанати розгорнули великий банер із написом: "Дякуємо за все, капітане" на стадіоні "Монументаль" у Буенос-Айресі.

Легендарний футболіст у такому емоційному для себе матчі продемонстрував чудовий перформанс. Він допоміг Аргентині здобути розгромну перемогу з рахунком 3:0, оформивши дубль.

Після фінального свистка Мессі підтвердив, що це була його прощальна гра. Він подякував уболівальникам, які підтримували його протягом усього часу гри за збірну:

На цьому полі я пережив так багато емоцій. Це завжди радість – грати в Аргентині з нашим народом. Я дуже щасливий закінчити ось так тут – це те, про що я завжди мріяв. Багато років я відчував любов Барселони, й моєю мрією було отримати її тут, у моїй країні, з моїм народом. Зі мною залишиться все те, що ми змогли досягнути з командою.

Проте це може бути не тільки останній матч за збірну на Батьківщині. Аргентині залишилось зіграти ще один матч у кваліфікації до ЧС-2026, де вона вже гарантувала собі перше місце.

Це буде виїзний поєдинок проти Еквадору й Ліонель Мессі уже не поїде з командою на нього. Надалі будуть тільки товариські матчі до чемпіонату світу й капітан з високою ймовірністю їх також пропустить.

Тож Лео розповів, чи завершилася його історія у збірній Аргентині остаточно. Він зізнався, чи планує грати на ЧС-2026, адже раніше заявляв, що навряд зіграє на Мундіалі після тріумфального турніру у 2022 році.

"Я казав про це й раніше – не думаю, що зіграю ще на одному ЧС. Через мій вік логічно, що я не зможу цього зробити. Але ж ми вже майже там, тому я схвильований і мотивований зіграти на ньому. Як завжди кажу, я живу сьогоднішнім днем, дивлячись на те, як я себе почуваю.

Намагаюся почуватися добре та, перш за все, бути чесним із самим собою. Коли я почуваюся добре, я насолоджуюся цим, але коли ні, чесно кажучи, мені некомфортно, тому я вважаю за краще не бути там, якщо я почуваюся погано. Побачимо, я ще не прийняв рішення щодо чемпіонату світу", – сказав Мессі.

Довідка. ЧС-2026 відбудеться у Канаді, Мексиці та США. Він триватиме з 11 червня по 26 липня.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп висловився щодо участі Ліонеля Мессі на чемпіонаті світу-2026.

Що відомо про виступи Мессі у складі збірної Аргентини?