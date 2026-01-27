В Італії обурені діями США на Олімпійських іграх: до чого тут Трамп
- Міграційна служба США ICE братиме участь у безпекових заходах на Зимовій олімпіаді в Мілані та Кортіні, що викликало обурення в Італії.
- Італійські політики, зокрема мер Мілана, виступають проти участі ICE, називаючи їх "збройним угрупованням, що вбиває людей", незважаючи на запевнення, що офіцери не виконуватимуть завдань проти мігрантів.
Міграційна служба США ICE братиме участь у безпекових заходах на Зимовій олімпіаді в Мілані та Кортіні. У країні-господарці змагань цю новину зустріли надзвичайно вороже.
Наразі у США тривають протести, пов'язані з діяльністю ICE. Роботу скандальних силовиків на Олімпійських іграх в Італії вважають вкрай недоречною, пише BBC.
Дивіться також Коли відбудуться зимові Олімпійські ігри-2026
Що робитимуть силовики Трампа на Олімпіаді?
Міграційна служба США займається затриманням та депортацією з країни нелегалів і виконує план президента Дональда Трампа щодо боротьби з незаконним перебуванням іноземців у Штатах. У Міннесоті рейди ICE призвели до загибелі двох людей.
На цьому тлі з'явилася підтверджена у Вашингтоні інформація, що агенти поїдуть в Італію, щоб посилити безпеку під час проведення Зимових олімпійських ігор-2026. В американському уряді запевнили, що офіцери не будуть виконувати за кордоном жодних завдань, пов'язаних з боротьбою проти мігрантів.
Проте італійські політики вимагають від прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні заборонити ICE приїздити на спортивні змагання. Зокрема мер Мілана Беппе Сала заявив, що в місті не раді "збройному угрупованню, що вбиває людей".
Як пише CNN, насправді участь федеральних служб США у забезпеченні порядку на таких масштабних заходах як Олімпіада – це не щось нове. До того ж, в Італію поїдуть лише представники розслідувального відділу ICE, а не оперативники.
Як дії Трампа впливають на спорт?
Суперечлива політика президента США призводить до закликів одразу в кількох країнах бойкотувати чемпіонат світу з футболу, який цьогоріч прийматимуть Штати, Канада та Мексика.
Про можливу відмову від участі у змаганнях на території Америки заявили у Німеччині та Великій Британії.
Представники збірної Гренландії з біатлону заявили, що зневажають Трампа через погрози вторгнення на острів.