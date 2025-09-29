Міхаель Шумахер був зіркою Формули-1 та ганяв на великих швидкостях. Проте у 2013 році з легендарним пілотом стався нещасний випадок поза гонками.

Міхаель Шумахер під час катання на лижах зі своїм сином Міком на французькому курорті Мерібель в Альпах виїхав за межі трасової зони та вдарився головою у камінь. 24 канал розповідає, де зараз та у якому стані легенда Формули-1.

Де зараз Міхаель Шумахер?

Міхаеля Шумахера оперативно доставили до лікарні в Греноблі. Німецькому гонщику провели дві операції та ввели у медикаментозну кому, щоб зменшити тиск на його мозок через травму.

У червні 2014 року Шумахер вийшов з коми, а самого легенду Формули-1 перевезли до Швейцарії. За інформацією beinsports, німецькому гонщику облаштували спеціальну кімнату вдома у Лозанні.

Відзначимо, що у 2019 році Шумахер завітав до Парижа, продовжуючи лікування після важкої черепно-мозкової травми. Легендарному пілоту мали пересадити стовбурові клітини у серцеві тканини.

Дружина Шумахера Корінна зберігає життя Міхаеля у повній приватності. Доступ до колишнього пілота Феррарі обмежений.

Також відомо, що родина Шумахерів має маєток на Майорці. За наявною інформацію, колишній німецький гонщик проводить зиму саме на іспанському острові.

У якому стані зраз Шумахер?

За інформацією The Economic Times, Флавіо Бріаторе розповів про те, що він часто спілкується з Корінною Шумахер. Італійський бізнесмен заявив, що стан легенди Формули-1 залишається "приватним та комплексним".

Цікаво, що у 2025 році у Німеччині відбувся суд над Їлмазом Тоцтурканом, який шантажував родину Шумахер розповсюдженням викрадених приватних даних, зокрема, інформаціє про стан експілота.

Суд визнав винним Тоцтуркана та засудив до трьох років ув'язнення. Як повідомляє The Guardian, він публічно перепросив перед сім'єю Шумахера, перед тим, як дізнався вирок.

Мені дуже шкода і соромно за те, що я зробив. Це було дуже огидно. Я беру на себе повну відповідальність,

– сказав Тоцтуркан.

29 березня 2025 року у Міхаеля Шумахера народилася онука Міллі. За інформацією oe24.at, очевидець бачив легендарного пілота, який завітав на народження онуки, але за проханням родини нічого не розповідав про його стан.

Перед цим у березні 2025 року autoracing1.com повідомляв про те, Міхаель Шумахер не може розмовляти. Стан легенди Формули-1 та колишнього пілота Феррарі залишається важким.

Що ще відомо про Шумахера?