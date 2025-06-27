Кохан з особистим рекордом виграв "золото" на командному Євро-2025: переможне відео
- Михайло Кохан виграв золоту медаль на командному чемпіонаті Європи-2025, встановивши особистий рекорд у метанні молота з результатом 81,66 метра.
- Цей результат є найкращим серед українців за останні 21 рік, а також першою медаллю для України на цьому чемпіонаті.
- Ще одну медаль для України здобув Олександр Погорілко, вигравши срібло на дистанції 400 метрів.
Бронзовий призер Олімпіади-2024 Михайло Кохан успішно виступив на командному чемпіонаті Європи-2025. Українець оновив особистий рекорд та здобув медаль найвищого ґатунку.
У столиці Іспанії Мадриді розпочався командний чемпіонат Європи-2025 з легкої атлетики. У перший змагальний день був розіграний комплект нагород у метанні молота для чоловіків, пише 24 Канал.
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Фантастичний результат Кохана на командному ЧЄ-2025
Україну в змаганні представляв 24-річний легкоатлет Михайло Кохан. У найкращій спробі він метнув молот на 81,66 метра. Українець одноосібно очолив гонку лідерів та в підсумку завоював золоту медаль.
Відео золотого кидка Кохана
Для уродженця Запоріжжя це найкращий результат в кар'єрі. Попередній рекорд Михайла становив 81,44 метра. Крім того, наразі це найкращий показник серед українців за 21 рік.
Командний ЧЄ-2025. Метання молота, чоловіки
- 1. Михайло Кохан (Україна) – 81,66 метра
- 2. Мерлін Гуммель (Німеччина) – 81,27
- 3. Бенсе Галаш (Угорщина) – 80,63
Золота медаль Кохана стала першою для України на командному чемпіонаті Європи-2025. Ще одну медаль приніс бігун Олександр Погорілко. На дистанції 400 метрів він був другим, здобувши срібну нагороду.
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