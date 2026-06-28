На фронті загинув український пауерліфтер Михайло Малкуш

Кривава війна Росії проти України обірвала життя титулованого пауерліфтера Михайла Малкуша. Спортсмену назавжди 29 років.

Про обставини загибелі атлета наразі невідомо. Новиною про болючу втрату повідомив троюрідний брат пауерліфтера.

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Що відомо про спортсмена?

Трагічна звістка з’явилась у медіапросторі 27 червня. Про загибель Михайла Малкуша повідомив також український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Представник зимових видів спорту зазначив, що свого часу Малкуш входив до когорти одним найсильніших українських юніорів у жимі лежачи у ваговій категорії до 59 кг. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він став на захист нашої держави.

Що ще відомо про досягнення загиблого атлета?

За повідомленням Федерації пауерліфтингу України, Михайло Малкуш ставав призером чемпіонатів світу та чемпіоном Європи 2018 року серед юніорів, який відбувся у Люксембургу.

Тоді Михайло виконав норматив майстра спорту міжнародного класу У складі збірної України на престижних міжнародних змаганнях він представляв місто Луцьк. Тренером Михайла у момент тріумфу значився Олег Хом’як.

Також Малкуш встановив рекорд України, вижавши 190 кг на Кубку України в Коломиї.

У вересні воїну мало б виповнитись 30 років.