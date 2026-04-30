Челсі може розірвати контракт з Мудриком

Лондонський клуб отримав юридичне право достроково припинити співпрацю з Михайлом Мудриком після допінг-скандалу. Усе залежить від остаточного рішення у справі та доведення порушення умов контракту.

Майбутнє українського вінгера в Англії опинилося під серйозною загрозою після нових подробиць щодо його ситуації. У разі негативного для футболіста розвитку подій Челсі зможе запустити процедуру одностороннього розірвання угоди, повідомляє The Athletic.

Яка процедура розриву контракту?

Контракт Мудрика, який чинний до 2031 року, може бути анульований, якщо буде офіційно доведено вживання заборонених речовин. У такому випадку клуб має повідомити гравця про рішення за 14 днів і виплатити зарплату лише за цей період, після чого фінансові зобов’язання перед українцем припиняться.

Фактично це означає, що Челсі здатен мінімізувати збитки від одного з найдорожчих трансферів у своїй історії, якщо порушення буде остаточно підтверджене юридично.

Що зараз відбувається зі справою Мудрика?

Напередодні стало відомо, що Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію від Футбольної асоціації Англії, однак уже подав апеляцію до CAS. Спортивний арбітражний суд підтвердив отримання скарги, а дата слухань поки не визначена.

Таким чином, остаточне рішення у справі стане ключовим не лише для кар'єри українця, а й для його майбутнього в Челсі, де наразі зберігається ризик повного розриву контракту.

Чи є можливість скоротити дискваліфікацію Мудрика?