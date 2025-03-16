Йому складно, – Судаков розповів про життя Мудрика під час дискваліфікації

Михайло Мудрик у грудні минулого року потрапив у допінговий скандал. До завершення розслідування українського гравця Челсі відсторонили від футболу.

Георгій Судаков прокоментував інцидент за участі Мудрика. Лідер донецького Шахтаря розповів, чим Михайло займається під час дискваліфікації, повідомляє 24 канал із посиланням на ВЗБІРНА.

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Судаков про Мудрика

Георгій Судаков давно товаришує з Михайлом Мудриком та знає про переживання гравця Челсі. Півзахисник Шахтаря пролив світло на особисте життя колишнього одноклубника під час відсторонення.

Не можу сказати, що у нього все добре. Звичайно, йому складно, але психологічно він заспокоївся. Тренується індивідуально, грає у падел-теніс та займається домашніми справами,

– розповів Судаков.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик до скандалу з допінгом зіграв у поточному сезоні в 15 матчах за Челсі в усіх турнірах. На рахунку українського півзахисника 3 голи та 5 результативних передач.