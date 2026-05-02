Дискваліфікація Мудрика: стали відомі нові подробиці

Футболіст збірної України та гравець Челсі Михайло Мудрик отримав чотирирічну дискваліфікацію через допінг. Стало відомо, що півзахисник був відсторонений після позитивного результату тесту на мельдоній, проте ця інформація стала публічною лише 29 квітня.

Футбольна асоціація Англії (FA) не робила офіційного публічного оголошення про дискваліфікацію. BBC Sport повідомляє, що у січні 2026 року FA ухвалила рішення про покарання для Мудрика, але про це було повідомлено лише вузькому колу осіб з його оточення та окремим працівникам Челсі.

Чому інформація про дискваліфікацію Мудрика з'явилася пізніше?

Це пояснюється тим, що антидопінгова програма Футбольної асоціації є суворо конфіденційною – усі етапи, від проведення тестів до консультацій із юристами, відбуваються за зачиненими дверима, щоб захистити приватність футболістів.

У багатьох інших видах спорту тимчасові заборони через позитивні тести оголошуються публічно.

Крім того, у правилах FА зазначено, що рішення у справах зазвичай роблять офіційно відомими після завершення процесу, проте оголошення можуть відкласти до моменту, коли гравець має право подати апеляцію.

Хто такий Михайло Мудрик?

У січні 2023 року Михайло перейшов із Шахтаря до Челсі за рекордну для українського футболу суму – 70 мільйонів євро (плюс можливі бонуси до 30 мільйонів євро), уклавши контракт на 8,5 років.

У складі збірної України U-21 він став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.

Незважаючи на заборону брати участь у офіційних матчах, Мудрик залишився в Лондоні та продовжує індивідуальні тренування під керівництвом приватного наставника.

Що відомо про допінг-справу Мудрика?

У грудні 2024 року в організмі Михайла було виявлено заборонений препарат мельдоній. Востаннє українець виходив на поле в офіційному матчі наприкінці листопада 2024 року під час групового раунду Ліги конференцій сезону-2024/2025 у поєдинку Гайденгайм – Челсі (0:2), де він забив гол.

Наприкінці квітня 2026 року Футбольна асоціація Англії (FA) оголосила про максимальну дискваліфікацію гравця на 4 роки.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, 25 лютого Михайло подав апеляцію до CAS проти рішення FA.