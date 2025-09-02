"Челсі вимагає крові": у Мудрика нові проблеми, що можуть торкнутися УАФ
- Михайло Мудрик, український футболіст Челсі, зіткнувся з новими проблемами, пов'язаними з допінгом.
- Розслідування триває, і юристи Мудрика намагаються довести його невинуватість у цій ситуації.
Справа про допінг Михайла Мудрика ожила, але не на користь підозрюваного. Український футболіст Челсі отримав нові проблеми пов'язані з використанням заборонених речовин.
Наслідки можуть торкнутися не тільки Мудрика, а також Українську асоціацію футболу. У Челсі рішуче налаштовані знайти винуватця, адже клуб заплатив чималі кошти за Михайла, повідомляє 24 канал із посиланням на "Циганик.LIVE".
Які проблеми у Мудрика?
За наявною інформацією, Челсі готує судові позови стосовно справи Михайла Мудрика з допінгом. У клубі розбираються та шукають інформацію у повному обсязі, щоб знайти винного.
У Челсі виявили, що Мудрик не міг прийняти допінг через недбалість працівників у середину клубу. Вочевидь, "аристократи" почали шукати винного у використанні заборонених препаратів з зовнішнього боксу.
Якщо винен футболіст – я не позаздрю Мудрику, оскільки буде дуже багато позовів проти нього. Якщо винна УАФ – будуть позови проти Української асоціації футболу. Але Челсі буде боротись до кінця, і це буде дуже великою проблемою для українського футболу. Якщо ми будемо виплачувати так звані репарації Челсі – ми цього не потягнемо. Ситуація погана, реально. Челсі вимагає крові, і буде вимагати,
– сказав Циганик.
Нагадаємо, що розслідування справи Михайла Мудрика триває. Юристи українського футболіста намагаються довести, що їх підзахисний не винен у цій ситуації з допінгом.
Що відомо про Мудрика?
Михайло Мудрик став найдорожчим трансфером в історії України. Футболіст перейшов з Шахтаря у Челсі взимку 2023 року за рекордні 70 мільйонів євро.
Мудрик дебютував у складі "аристократів" у матчі проти Ліверпуля – 21 січня 2023 року. Всього український вінгер у тому сезоні провів 18 матчів за Челсі, оформивши один гола та дві результативні передачі.
У першому повноцінному сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв у 41 матчі за Челсі. У футболці "аристократів" українець забив сім голів та віддав чотири асисти.
Влітку 2024 року Енцо Мареска прийшов на пост головного тренера Челсі та менше використовував Мудрика. А у грудні того ж року Михайла відсторонили від матчів та тренувань.
Зазначимо, що Михайло Мудрик уникає спілкування зі ЗМІ та не коментує скандал з допінгом.