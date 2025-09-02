Наслідки можуть торкнутися не тільки Мудрика, а також Українську асоціацію футболу. У Челсі рішуче налаштовані знайти винуватця, адже клуб заплатив чималі кошти за Михайла, повідомляє 24 канал із посиланням на "Циганик.LIVE".

Читайте також Мудрик отримав бан на шість місяців: за що покарали футболіста збірної України

Які проблеми у Мудрика?

За наявною інформацією, Челсі готує судові позови стосовно справи Михайла Мудрика з допінгом. У клубі розбираються та шукають інформацію у повному обсязі, щоб знайти винного.

У Челсі виявили, що Мудрик не міг прийняти допінг через недбалість працівників у середину клубу. Вочевидь, "аристократи" почали шукати винного у використанні заборонених препаратів з зовнішнього боксу.

Якщо винен футболіст – я не позаздрю Мудрику, оскільки буде дуже багато позовів проти нього. Якщо винна УАФ – будуть позови проти Української асоціації футболу. Але Челсі буде боротись до кінця, і це буде дуже великою проблемою для українського футболу. Якщо ми будемо виплачувати так звані репарації Челсі – ми цього не потягнемо. Ситуація погана, реально. Челсі вимагає крові, і буде вимагати,

– сказав Циганик.

Нагадаємо, що розслідування справи Михайла Мудрика триває. Юристи українського футболіста намагаються довести, що їх підзахисний не винен у цій ситуації з допінгом.

Що відомо про Мудрика?