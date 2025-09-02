Последствия могут коснуться не только Мудрика, а также Украинской ассоциации футбола. В Челси решительно настроены найти виновника, ведь клуб заплатил немалые средства за Михаила, сообщает 24 канал со ссылкой на "Цыганик.LIVE".

Какие проблемы у Мудрика?

По имеющейся информации, Челси готовит судебные иски по делу Михаила Мудрика с допингом. В клубе разбираются и ищут информацию в полном объеме, чтобы найти виновного.

В Челси обнаружили, что Мудрик не мог принять допинг из-за халатности работников в середину клуба. Очевидно, "аристократы" начали искать виновного в использовании запрещенных препаратов из внешнего бокса.

Если виноват футболист – я не позавидую Мудрику, поскольку будет очень много исков против него. Если виновата УАФ – будут иски против Украинской ассоциации футбола. Но Челси будет бороться до конца, и это будет очень большой проблемой для украинского футбола. Если мы будем выплачивать так называемые репарации Челси – мы этого не потянем. Ситуация плохая, реально. Челси требует крови, и будет требовать,

– сказал Цыганик.

Напомним, что расследование дела Михаила Мудрика продолжается. Юристы украинского футболиста пытаются доказать, что их подзащитный не виноват в этой ситуации с допингом.

Что известно о Мудрике?