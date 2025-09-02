"Челси требует крови": у Мудрика новые проблемы, которые могут коснуться УАФ
- Михаил Мудрик, украинский футболист Челси, столкнулся с новыми проблемами, связанными с допингом.
- Расследование продолжается, и юристы Мудрика пытаются доказать его невиновность в этой ситуации.
Дело о допинге Михаила Мудрика ожило, но не в пользу подозреваемого. Украинский футболист Челси получил новые проблемы связанные с использованием запрещенных веществ.
Последствия могут коснуться не только Мудрика, а также Украинской ассоциации футбола. В Челси решительно настроены найти виновника, ведь клуб заплатил немалые средства за Михаила, сообщает 24 канал со ссылкой на "Цыганик.LIVE".
Какие проблемы у Мудрика?
По имеющейся информации, Челси готовит судебные иски по делу Михаила Мудрика с допингом. В клубе разбираются и ищут информацию в полном объеме, чтобы найти виновного.
В Челси обнаружили, что Мудрик не мог принять допинг из-за халатности работников в середину клуба. Очевидно, "аристократы" начали искать виновного в использовании запрещенных препаратов из внешнего бокса.
Если виноват футболист – я не позавидую Мудрику, поскольку будет очень много исков против него. Если виновата УАФ – будут иски против Украинской ассоциации футбола. Но Челси будет бороться до конца, и это будет очень большой проблемой для украинского футбола. Если мы будем выплачивать так называемые репарации Челси – мы этого не потянем. Ситуация плохая, реально. Челси требует крови, и будет требовать,
– сказал Цыганик.
Напомним, что расследование дела Михаила Мудрика продолжается. Юристы украинского футболиста пытаются доказать, что их подзащитный не виноват в этой ситуации с допингом.
Что известно о Мудрике?
Михаил Мудрик стал самым дорогим трансфером в истории Украины. Футболист перешел из Шахтера в Челси зимой 2023 года за рекордные 70 миллионов евро.
Мудрик дебютировал в составе "аристократов" в матче против Ливерпуля – 21 января 2023 года. Всего украинский вингер в том сезоне провел 18 матчей за Челси, оформив один гола и две результативные передачи.
В первом полноценном сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл в 41 матче за Челси. В футболке "аристократов" украинец забил семь голов и отдал четыре ассиста.
Летом 2024 года Энцо Мареска пришел на пост главного тренера Челси и меньше использовал Мудрика. А в декабре того же года Михаила отстранили от матчей и тренировок.
Отметим, что Михаил Мудрик избегает общения со СМИ и не комментирует скандал с допингом.