Інсайдер назвав конкретний термін дискваліфікації Мудрика: ще навіть не половина

Схоже, у допінговій справі Михайла Мудрика є перша, поки інсайдерська, інформація щодо того, коли футболіст матиме право повернутися на поле. Чемпіонат світу та Лігу націй у 2026 році Україна точно проведе без своєї зірки.

Термін дискваліфікації гравця Челсі через вживання мельдонію озвучив британський журналіст Аарон Раміро, який часто публікує внутрішні історії з лондонського клубу. У мережі X він стверджує, що у 2026 році Мудрик не гратиме.

Скільки триватиме дискваліфікація Мудрика?

Раміро має ексклюзивні дані з клубу про те, що Михайлу Мудрику присудили 3 роки поза футболом через вживання допінгу. Офіційно про покарання для українця Футбольна асоціація Англії, яка займається його справою, не повідомляла. Загалом розслідування порушення з боку вінгера досі відбувається в умовах мінімального висвітлення у ЗМІ.

Якщо інсайдер правий, то антидопінгові органи все ж пішли назустріч українцю, який відкидав свою провину у потраплянні до організму заборонених речовин. Повний термін дискваліфікації складав 4 роки.

Коли повернеться Мудрик?