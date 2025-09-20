Мудрик може змінити вид спорту задля участі в Олімпіаді-2028
- Михайло Мудрик відсторонений від футболу через провалений допінг-тест і може бути дискваліфікований на чотири роки.
- Футболіст планує перейти у легку атлетику та прагне взяти участь в Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.
Вінгер збірної України Михайло Мудрик з грудня 2024 року відсторонений від футболу. Все через провалений допінг-тест.
Наразі невідомо, скільки триватиме бан, проте в найгіршому випадку йому загрожує відсторонення на чотири роки. Через це футболіст може піти на дуже несподіваний крок у своїй кар'єрі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Marca.
Читайте також Хто є претендентом на "Золотий м'яч-2025" і чи є у списку українці
Яким спортом планує займатися Мудрик?
Гравець лондонського Челсі може перейти, принаймні тимчасово, в інший вид спорту. Михайло Мудрик хоче спробувати себе в ролі спринтера.
Зазначається, що 24-річний футболіст уже тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом легкоатлетів. Він серйозно ставиться до цього та має дуже амбітні цілі.
Українець хоче взяти участь в Олімпійських іграх-2028, які відбудуться в Лос-Анджелесі. Наразі невідомо, на якій дистанції змагатиметься зірковий гравець.
До слова. Мудрик завжди славився своєю вибуховою швидкістю. У дебютному ж матчі за Челсі він розігнався на 36,67 кілометра на годину та постійно потрапляв у рейтинги найшвидших футболістів. Зокрема, аналітичний портал Squawka зафіксував, що в сезоні-2024/2025 українець посів п'яте місце за цим показником серед усіх гравців АПЛ.
Нагадаємо, що напередодні в Михайла виникли проблеми зі швидкістю, але не власною. Йому заборонили на шість місяців керувати автомобілем через неодноразове перевищення швидкості під час водіння.
Що відомо про відсторонення Мудрика від футболу?
- Востаннє виходив на поле в листопаді 2024 року, коли відзначився голом у Лізі конференцій у матчі проти Гайденгайма.
- У середині грудня було оголошено про допінг-скандал, а в червні 2025 року Михайла офіційно звинуватили в порушенні антидопінгових правил.
- Він заперечує свою провину. Очікується, що остаточне рішення у цій справі мають оголосити до кінця 2025 року.