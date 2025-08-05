З грудня 2024 року навколо Михайла Мудрика несеться допінговий скандал. Обидві проби українського футболіста показали позитивний результат, що і спричинило його відсторонення від футболу.

Михайло Мудрик потрапив до офіційної заявки Челсі на сезон АПЛ-2025/2026. Його включили до складу попри дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, пише 24 Канал з посиланням на Прем'єр-Лігу.

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Мудрик у заявці Челсі

Англійська Прем'єр-ліга оприлюднила офіційний склад Челсі на сезон-2025/2026. До заявки потрапив і український вінгер Михайло Мудрик, попри чинну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

Цікаво, що у списку футболістів лондонського клубу Мудрик вказаний без ігрового номера. Так само як і ще кілька гравців команди.

Довідка. За порушення антидопінгових правил Михайлу Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що у сезоні-2024/2025 український футболіст зумів зіграти лише 15 матчів за Челсі, у яких забив три голи та віддав п'ять результативних передач. Востаннє він виходив на поле ще у листопаді 2024 року.