Мудрик може перебратися до Італії: українець отримав нові варіанти після повернення у футбол

Український футболіст Челсі Михайло Мудрик отримав нові варіанти для продовження кар'єри після повернення до професійного футболу. Остаточне рішення щодо його майбутнього англійський клуб ухвалить після завершення передсезонної підготовки.

За інформацією Legioners.ua та інсайдера Марко Бітті, 25-річним вінгером цікавляться Наполі та Рома. Зазначається, що кандидатуру Мудрика запропонували розглянути римському клубу. Водночас Рома продовжує стежити й за іншими футболістами.

Які клуби цікавляться Мудриком

Одним із можливих сценаріїв є оренда Мудрика, такий варіант може дозволити йому отримати регулярну ігрову практику та поступово набрати оптимальної форми.

Інтерес до українця з'явився після того, як Мудрик отримав дозвіл повернутися до професійного футболу. У листопаді 2024 року вінгер був відсторонений через позитивний допінг-тест, у його організмі виявили мельдоній. Дискваліфікацію футболіста було скасовано 30 липня 2026 року, після чого Футбольна асоціація Англії підтвердила його право знову виступати.

Він не грав в офіційних матчах із листопада 2024 року. Водночас 15 серпня Челсі провів заключний товариський матч перед стартом нового сезону АПЛ, перемігши Реал Сосьєдад з рахунком 3:1. Українець не потрапив навіть до заявки на цю зустріч, що британські та українські ЗМІ пов'язують із можливими переговорами щодо його майбутнього.

Раніше повідомлялося про інтерес до Мудрика з боку англійських Ковентрі та Брентфорда, французького Страсбура та інших клубів.

Цікаво, що до недавнього часу у складі Роми виступав ще один українець, нападник Артем Довбик. Він не зміг закріпитися в основному складі римлян, після чого клуб віддав форварда в оренду до Болоньї.