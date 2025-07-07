Мудрика помітили на матчі української тенісистки на Вімблдоні-2025

У понеділок, 7 липня, на Вімблдонському турнірі відбувся матч 1/8 фіналу парного розряду за участю Людмили Кіченок. Українську тенісистку підтримував особливий вболівальник.

Тандем Людмили Кіченок та Еллен Перес протистояв дуету Тімеа Бабош та Луїзі Стефані. Українсько-австралійській парі не вдалося обіграти суперниць та вийти до чвертьфіналу, пише 24 Канал.

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Мудрика "спіймали" на Вімблдоні

На трибунах за Людмилу та її напарницю вболівав футболіст Челсі Михайло Мудрик. Його помітили у боксі української тенісистки.

Мудрик на матчі Кіченок / фото з чату Ukrainian Tennis

Нагадаємо, що Михайло Мудрик наразі відсторонений від футболу. Нещодавно була відкрита проба "В" футболіста Челсі, яка виявилася позитивною.

Мудрику загрожує дискваліфікація до чотирьох років. Футболіст сподівається на скорочення терміну, оскільки заборонена речовина потрапила в організм випадково.

Щодо Вімблдонського турніру, то після вильоту Людмили Кіченок на ньому не залишилося жодної української тенісистки.