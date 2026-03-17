Мудрик покине Челсі влітку та стане суперником зірки збірної України

Український вінгер Михайло Мудрик може змінити клуб уже найближчого літа. Після допінгового скандалу українець фактично випав із гри більш ніж на рік.

Тепер його повернення у великий футбол може відбутися вже в новій команді. Найбільш реальним варіантом продовження кар'єри називають французький Страсбург, повідомляє L'Equipe.

Дивіться також Бракує класу для топ-клубів: Сабо пояснив, чому лідери збірної України мало грають в Європі

Що відомо про варіант зі Страсбургом?

За інформацією французьких джерел, вінгер готовий перейти до Страсбург після завершення дискваліфікації.

Йдеться насамперед про оренду, яка дозволить українцю повернути ігрову практику. Сам футболіст усвідомлює, що після тривалої паузи закріпитися в Челсі буде вкрай складно.

Французький клуб розглядається як оптимальний варіант для "перезапуску" кар’єри. У Лізі 1 Мудрик зможе поступово набрати форму без надмірного тиску, який супроводжує його в Англії.

Наслідки допінгу та новий виклик у Франції

Українець не грає з листопада 2024 року через позитивний тест на мельдоній. Остаточне рішення у справі ще очікується, але вже зараз зрозуміло: його майбутнє в Лондоні під великим питанням.

У такій ситуації варіант зі Страсбург виглядає логічним кроком. Там Мудрик може отримати шанс відновити репутацію та повернутися на рівень, який свого часу зробив його одним із найдорожчих українських футболістів.

Якщо трансфер відбудеться, вінгер стане суперником українця Іллі Забарного з ПСЖ у Лізі 1, а також отримає новий шанс довести свою цінність після одного з найгучніших скандалів у кар’єрі.

Що відомо про дискваліфікацію Михайла Мудрика?