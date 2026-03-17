Мудрик покине Челсі влітку та стане суперником зірки збірної України
- Михайло Мудрик може перейти в оренду до французького клубу Страсбург після завершення дискваліфікації, щоб повернути ігрову практику.
- Мудрика дискваліфікували через позитивний тест на мельдоній, і його майбутнє в Челсі під питанням; трансфер до Страсбургу може допомогти йому відновити репутацію.
Український вінгер Михайло Мудрик може змінити клуб уже найближчого літа. Після допінгового скандалу українець фактично випав із гри більш ніж на рік.
Тепер його повернення у великий футбол може відбутися вже в новій команді. Найбільш реальним варіантом продовження кар'єри називають французький Страсбург, повідомляє L'Equipe.
Дивіться також Бракує класу для топ-клубів: Сабо пояснив, чому лідери збірної України мало грають в Європі
Що відомо про варіант зі Страсбургом?
За інформацією французьких джерел, вінгер готовий перейти до Страсбург після завершення дискваліфікації.
Йдеться насамперед про оренду, яка дозволить українцю повернути ігрову практику. Сам футболіст усвідомлює, що після тривалої паузи закріпитися в Челсі буде вкрай складно.
Французький клуб розглядається як оптимальний варіант для "перезапуску" кар’єри. У Лізі 1 Мудрик зможе поступово набрати форму без надмірного тиску, який супроводжує його в Англії.
Наслідки допінгу та новий виклик у Франції
Українець не грає з листопада 2024 року через позитивний тест на мельдоній. Остаточне рішення у справі ще очікується, але вже зараз зрозуміло: його майбутнє в Лондоні під великим питанням.
У такій ситуації варіант зі Страсбург виглядає логічним кроком. Там Мудрик може отримати шанс відновити репутацію та повернутися на рівень, який свого часу зробив його одним із найдорожчих українських футболістів.
Якщо трансфер відбудеться, вінгер стане суперником українця Іллі Забарного з ПСЖ у Лізі 1, а також отримає новий шанс довести свою цінність після одного з найгучніших скандалів у кар’єрі.
Що відомо про дискваліфікацію Михайла Мудрика?
- У грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений від участі в матчах і тренуваннях після позитивного результату допінг-тесту.
- У червні 2025 року Федерація футболу Англії офіційно висунула йому звинувачення у порушенні антидопінгових правил, відкривши дисциплінарну справу. За англійськими правилами така провина може тягнути за собою дискваліфікацію до чотирьох років, повідомляє The Independent.
- Його юридична команда провела добровільний тест на поліграфі (детектор брехні), результати якого вони представили як доказ того, що він не знав про мельдоній у своєму організмі, інформує goal.com.