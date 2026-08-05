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Sport News 24 Футбол Шикарний гол Мудрика спричинив фурор серед фанів
5 серпня, 13:54
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Шикарний гол Мудрика спричинив фурор серед фанів

Олександр Щербатих

Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик приємно здивував фанатів у Гонконгу. Футболіст демонструє непогану готовність до повернення.

Після завершення дискваліфікації Михайла Мудрика стало зрозуміло, що він зберіг відчуття м’яча та бажання забивати голи, яке продемонстрував на тренуванні у Гонконгу. Про дії українця повідомляє 24 Канал

Чим відзначився Мудрик

Під час практики, яку команда здійснювала перед уболівальниками у ході азійського турне, Мудрик вразив ворота. Момент зафільмували фанати, які вирішили відвідати тренування. 

Пізніше гол Мудрика опублікував акаунт фанів Челсі у Гонконгу. На відіео чути підтримку публіки адресовано українському фланговому півзахиснику лондонського клубу.

Нагадаємо, що у середу, 5 серпня, Михайло може отримати ігрову практику у товариському матчі проти туринського Ювентуса. Про це повідомив головний тренер Челсі Хабі Алонсо. 

Що далі для Мудрика

Наразі українцю не гарантоване місце в обоймі футболістів Челсі. Інтерес до його оренди проявляють декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги, серед яких точно є Ковентрі – головний тренер новачка АПЛ Френк Лемпард добре знає Мудрика і хотів би бачити його у своїй команді. 

Водночас найбільш вірогідним варіантом для Михайла вважають оренду у Страсбур, який належить тим самим власникам, що і Челсі.

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