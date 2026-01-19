Брав медалі на Олімпіадах: один з найкращих плавців України Михайло Романчук завершив кар'єру
- Михайло Романчук,оголосив про завершення професійної кар'єри.
- Романчук є одним з найкращих плавців в історії України та дворазовим медалістом Олімпійських ігор.
Українські призери Олімпійських ігор продовжують зав'язувати зі спортом. Ще у 2024-му році про кінець кар'єри оголосив переможець Ігор Жан Беленюк.
Тепер же світ професійного спорту залишив інший призер Олімпіади. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, мова про Михайла Романчука.
Чи завершив кар'єру Романчук?
29-річний уродженець Рівного зібрав спеціальну пресконференцію з цієї нагоди. На ній Романчук оголосив про кінець своєї професійної кар'єри.
При цьому Михайло не остаточно залишає світ спорту. Торік спортсмена обрали віцепрезидентом Федерації плавання України. Також він є головою підрозділу федерації у Хмельницькій області.
До слова, минулого року свою кар'єру на паузу поставила титулована легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Дівчина є дружиною Михайла та наразі є вагітною.
Крім того, Марина отримала дискваліфікацію через провалений допінг-тест, повідомляє Athletics Integrity Unit. В організмі стрибунки у довжину був знайдений тестостерон, через що її відсторонили від офіційних змагань на чотири роки.
Що відомо про Михайла Романчука?
- Михайло є одним з найкращих плавців в історії України. Спортсмен 4 рази брав медалі на чемпіонатах світу з водних видів спорту.
- Двічі Романчуку підкорювалось "срібло" на 1500 метрах вільним стилем. Крім того, плавець вигравав бронзові медалі на 800 метрах, а також у плаванні на відкритій воді на 5 кілометрів.
- За кількістю нагород на ЧС у басейні Романчук ділить перше місце серед чоловіків із Олегом Лісогором. Найбільш успішним для Михайла став 2021 рік.
- Тоді він запалив на Олімпійських іграх у Токіо, взявши "срібло" на 1500 метрах та "бронзу" на 800 метрах вільним стилем. Останнім стартом Романчука стала Олімпіада-2024, де він посів 17-те місце у кваліфікації на дистанції 800 метрів вільним стилем.