Зеленський призначив державні стипендії Михайлу Романчуку і Віті Семеренко

Президент України видав указ про призначення виплат олімпійським чемпіонам та призерам. Гроші від держави отримуватимуть колишня біатлоністка Віта Семеренко та відомий плавець Михайло Романчук.

Семеренко не виступає на міжнародних змаганнях ще з 2022 року, але офіційно оголосила про завершення кар'єри лише у березні. А Романчук зробив заяву про припинення професійної спортивної діяльності трохи раніше, у січні 2026-ого, пише 24 Канал.

Скільки грошей отримають від держави олімпійські призери?

Згідно з указом, оприлюдненим на сайті Офісу Президента України, Михайло Романчук отримуватиме щомісяця три з половиною прожиткових мінімуми для працездатних осіб – це близько 11 600 гривень.

Віта Семеренко може розраховувати на стипендію у розмірі чотирьох прожиткових мінімумів – трохи більше 13 тисяч гривень.

Які спортивні досягнення мають Романчук та Семеренко?

Михайло Романчук є дворазовим призером Олімпійських ігор 2020 року в Токіо – срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем та бронза на 800-метрівці. Також уродженець Рівного був чемпіоном світу на короткій воді, шестиразовим чемпіоном Європи та чотириразовим призером світових першостей в олімпійському басейні.

Віта Семеренко є олімпійською чемпіонкою з біатлону в естафеті на Іграх-2014 року. На тій же Олімпіаді їй вдалося здобути бронзу у спринті. Семеренко має сім медалей чемпіонату світу і звання п'ятиразової чемпіонки Європи.