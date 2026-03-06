Укр Рус
6 березня, 11:39
2

Ексфутболісти української збірної залишили Україну заради роботи в Таджикистані

Андрій Олійник
Основні тези
  • Клуб Вахш з Таджикистану підписав екс-гравців збірної України Микиту Татаркова і Дмитра Фастова.
  • Контракти гравців розраховані до 31 грудня 2026 року, і вони вже мали досвід виступів за кордоном.

Клуб Вахш із чемпіонату Таджикистану оголосив про підписання двох колишніх футболістів юнацьких та молодіжних збірних України. До екзотичної першості перейшли Микита Татарков і Дмитро Фастов.

Обидва гравці в останні роки мали проблеми з працевлаштуванням. Тепер вони захищатимуть кольори Вахша, повідомила інстаграм-сторінка клубу. 

Як Вахш оголосив про підписання українців?

Команда, яка ще пару років тому носила назву Хатлон, оприлюднила світлини, де Микита Татарков і Дмитро Фастов зображені посеред гір у компанії тигра – талісмана клубу.

Пресслужба Вахша розповіла, що обидва українці є досвідченими гравцями, які не лише виступали в УПЛ, але й доводили свій клас поза межами власної країни.

Цікаво, що у складі Вахша вже були двоє наших співвітчизників – захисник Сергій Яворський і нападник Костянтин Черній.

Контракти Татаркова і Фастова розраховані до 31 грудня 2026 року.

Що відомо про Татаркова і Фастова?

  • За інформацією Transfermarkt, Микита Татарков є вихованцем запорізького футболу. Після Металурга грав на рівні чемпіонату України за Чорноморець і Кривбас.
  • Кілька разів намагався закріпити за кордоном – у білоруському Солігорську і вірменському Пюніку. Останнім клубом була Ворскла, яка зараз має великі фінансові проблеми.
  • Під керівництвом Олександра Петракова Татарков провів 10 матчів за збірні України U-19 і U-20.
  • Дмитро Фастов був в академії київського Динамо, згодом грав за Інгулець, Верес, Оболонь, Миколаїв, Кремінь, ЛНЗ, Карпати, Металіст, Лівий Берег і Поділля з Хмельницького.
  • Нетривалий час голкіпер виступав у Португалії, Франції і Польщі у клубах нижчих дивізіонів.  
  • У Фастова 14 матчів за збірну U-17 та U-18, які тренував Олег Кузнєцов.