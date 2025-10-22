Помер видатний український тренер Микола Благодарний

Українську спортивну спільноту сколихнула сумна новина. Обірвалось життя видатного тренера з волейболу Миколи Благодарного.

Його серце зупинилося 21 жовтня після довготривалої хвороби, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФВУ. Миколі Петровичу був 71 рік.

Що відомо про Миколу Благодарного?

Він народився 24 червня 1954 року в Харкові. У шкільному віці займався активно футболом, де мав значні успіхи.

Проте з цим видом спорту довелося попрощатися через травму. Після перенесеної операції лікарі порекомендували зайнятися чимось іншим, безконтактним і менш травматичним.

Саме так Микола Благодарний потрапив у волейбол. Навчаючись у Харківському автодорожньому інституті, його хист до цього виду спорту й на третьому курсі за наказом завідувача кафедри він почав тренувати студентську волейбольну команду.

У 1980 – 1986 роках молодий наставник тренував чоловічу та жіночу команди педагогічного інституту в Мелітополі, а після закінчення факультету фізичного виховання переїхав до Генічеська на Херсонщині.

Загалом Микола Петрович мав понад 40-річну тренерську кар'єру. Він виховав більше, ніж 30 майстрів спорту, а також сімох гравців національної збірної України.

Під його керівництвом харківська Юракадемія та чернігівський Буревісник провели низку потужних сезонів. Також тренував студентську та поліцейську збірні України.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Миколи Благодарного. Світла пам'ять!

Нагадаємо, що напередодні помер 101-річний чемпіон світу та Європи Георгій Чижевський. Він був рекордсменом континенту та продовжував займатися плаванням навіть у дуже поважному віці.

