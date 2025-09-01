Український нападник оформив переможний хет-трик у Європі: відеоогляд перформансу
- Микола Кухаревич оформив хет-трик у матчі Слован Братислава проти Кошице, допомігши своїй команді перемогти з рахунком 3:2.
- Кухаревич став гравцем Слована влітку 2025 року, перейшовши зі Свонсі, і вже забив 5 голів у 9 матчах за нову команду.
У неділю, 31 серпня, відбулися матчі 6 туру чемпіонату Словаччини з футболу. В одному з них Слован Братислава вдома приймав Кошице.
Господарі здобули непросту перемогу з рахунком 3:2. Головним героєм зустрічі став український форвард Микола Кухаревич, повідомляє 24 Канал.
Як зіграв Кухаревич проти Кошице?
24-річний нападник вийшов у стартовому складі своєї команди. Він забив усі голи Слована, оформивши перший хет-трик у чемпіонаті Словаччини.
Спочатку українець відзначився на 7-й хвилині, відкривши рахунок зустрічі після асисту від Кенана Байрича. Другий м'яч Микола забив уже на 20-й хвилині, подвоївши перевагу господарів ударом з передачі півзахисника Келвіна Офорі.
Після цього гості зуміли відіграти два м’ячі та зрівняти рахунок. Проте це був день Кухаревича, який на 66-й хвилині забив свій третій гол, поставивши остаточну крапку в матчі.
Кухаревич оформив хет-трик: дивіться відеоогляд гри Слован – Кошице
До слова. Данило Ігнатенко також взяв участь у цьому матчі. Українець з’явився на полі на 82-й хвилині, вийшовши на заміну замість Владіміра Вайсса.
Зазначимо, що наступний поєдинок Слован проведе 10 вересня в Кубку Словаччини проти Надсега. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.
Що відомо про кар'єру Кухаревича?
- Українець став гравцем Слована влітку 2025 року, перейшовши зі Свонсі.
- Він підписав угоду з новим клубом до 30 червня 2029 року. Микола провів за Слован уже 9 матчів, у яких забив 5 голів.
- Залишив Україну у 2021 році й за цей час виступав також у шотландському Гіберніані, бельгійському Левені та французькому Труа.