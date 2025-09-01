У неділю, 31 серпня, відбулися матчі 6 туру чемпіонату Словаччини з футболу. В одному з них Слован Братислава вдома приймав Кошице.

Господарі здобули непросту перемогу з рахунком 3:2. Головним героєм зустрічі став український форвард Микола Кухаревич, повідомляє 24 Канал.

Як зіграв Кухаревич проти Кошице?

24-річний нападник вийшов у стартовому складі своєї команди. Він забив усі голи Слована, оформивши перший хет-трик у чемпіонаті Словаччини.

Спочатку українець відзначився на 7-й хвилині, відкривши рахунок зустрічі після асисту від Кенана Байрича. Другий м'яч Микола забив уже на 20-й хвилині, подвоївши перевагу господарів ударом з передачі півзахисника Келвіна Офорі.

Після цього гості зуміли відіграти два м’ячі та зрівняти рахунок. Проте це був день Кухаревича, який на 66-й хвилині забив свій третій гол, поставивши остаточну крапку в матчі.

Кухаревич оформив хет-трик: дивіться відеоогляд гри Слован – Кошице

До слова. Данило Ігнатенко також взяв участь у цьому матчі. Українець з’явився на полі на 82-й хвилині, вийшовши на заміну замість Владіміра Вайсса.

Зазначимо, що наступний поєдинок Слован проведе 10 вересня в Кубку Словаччини проти Надсега. Стартовий свисток пролунає о 17:30 за київським часом.

Що відомо про кар'єру Кухаревича?