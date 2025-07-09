Колишній капітан Динамо назвав найбільших "пасажирів" київського клубу

Микола Морозюк значну частину своєї ігрової кар'єри провів у київському Динамо. Він перетинався з багатьма футболістами, які грали за "біло-синіх", і деякі з них відверто не тягнули рівень клубу.

Колишній капітан киян напередодні прийшов на подкаст для ютуб-каналу Дениса Бойка. Під час розмови вони згадували чимало історій, які пережили разом протягом професійного футбольного життя, інформує 24 Канал.

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Морозюк про слабких легіонерів у Динамо

Зокрема, Микола Морозюк відверто прокоментував трансферну політику Динамо, коли він виступав у складі київського клубу. Він зізнався, хто в ті часи був справжнім "пасажиром":

Іноді приїжджали такі люди... Тобі розписують таке резюме, що там майже Роналдіньо приїхав. Ти приходиш на тренування, а там людина просто гавкає на м'яч. Думаєш: "А де Бразилія? Може, щось переплутали". Був колись такий футболіст – Буено. Я чекав три місяці, коли він почне зупиняти м'яч. Хлопець виглядав так, начебто він приїхав із Житомирської області. Хотів подивитись його паспорт.

Також колишній футболіст збірної України з негативної сторони виділив хорватського півзахисника Томіслава Бушича. За його словами, він досі його згадує при розмовах з сином.

"Пасажирів" було дуже багато. Приїжджали також і якісні гравці, але було й чимало тимчасових "рюкзачків". Був ще такий Бушич. У мене коли син не хоче їсти борщ, я його лякаю таким футболістом. Кажу, будеш грати, як він,

– сказав Морозюк.

Зазначимо, що обидва ці футболісти не заграли в Динамо. Томіслав Бушич провів лише один матч за дубль "біло-синіх", а Вітор Буено двічі зіграв за першу команду.

Довідка. Микола Морозюк закінчив професійну кар'єру на початку 2023 року. Він провів у складі Динамо 117 матчів, у яких забив 9 голів, віддав 24 асисти та здобув з "біло-синіми" шість трофеїв.

Нагадаємо, що напередодні колишній футболіст Динамо разом з родиною потрапив у складну ДТП. На щастя, їх життю нічого не загрожує.