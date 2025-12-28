27-річний півзахисник отримав пропозиції щодо контракту від двох клубів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Solofichajes123.
Хто цікавиться Шапаренком?
За наявною інформацією, Шапаренко може перебратися в іспанську Ла Лігу. Однак він також має можливість залишится у київському Динамо.
Відомо, що Жирона, де вже грає Владислав Ванат і Віктор Циганков, планує трансфер українського футболіста. Наразі півзахисник стоїть перед вибором – перейти до каталонців, чи залишитися у столичному клубі.
Зазначимо, що Шапаренко восени наступного року може стати вільним агентом. За даними статистичного порталу Transfermarkt, контракт 27-річного футболіста з Динамо розрахований до 30 вересня 2026 року.
Що відомо про кар'єру Шапаренка в Динамо?
Шапаренко виховувався у ДЮСШ-4 у Маріуполі, а потім перейшов в академію Іллічівця, з яким у 2014 році підписав професійний контракт.
У 2015 році футболіста запросили в Динамо. Однак у дорослій команді він дебютував аж у 2017 році.
Разом з київським клубом Шапаренко виграв 6 трофеїв – двічі ставав чемпіоном України, двічі вигравав національний Кубок, а також три тріумфував у Суперкубку країни.
У поточному сезоні він зіграв у 21 матчі за Динамо в усіх турнірах. На рахунку хавбека 2 голи та 7 результативних передач.