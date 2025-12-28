27-річний півзахисник отримав пропозиції щодо контракту від двох клубів. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Solofichajes123.

Хто цікавиться Шапаренком?

За наявною інформацією, Шапаренко може перебратися в іспанську Ла Лігу. Однак він також має можливість залишится у київському Динамо.

Відомо, що Жирона, де вже грає Владислав Ванат і Віктор Циганков, планує трансфер українського футболіста. Наразі півзахисник стоїть перед вибором – перейти до каталонців, чи залишитися у столичному клубі.

Зазначимо, що Шапаренко восени наступного року може стати вільним агентом. За даними статистичного порталу Transfermarkt, контракт 27-річного футболіста з Динамо розрахований до 30 вересня 2026 року.

Що відомо про кар'єру Шапаренка в Динамо?