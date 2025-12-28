27-летний полузащитник получил предложения по контракту от двух клубов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Solofichajes123.

Кто интересуется Шапаренко?

По имеющейся информации, Шапаренко может перебраться в испанскую Ла Лигу. Однако он также имеет возможность остаться в киевском Динамо.

Известно, что Жирона, где уже играет Владислав Ванат и Виктор Цыганков, планирует трансфер украинского футболиста. Сейчас полузащитник стоит перед выбором – перейти к каталонцам, или остаться в столичном клубе.

Отметим, что Шапаренко осенью следующего года может стать свободным агентом. По данным статистического портала Transfermarkt, контракт 27-летнего футболиста с Динамо рассчитан до 30 сентября 2026 года.

Что известно о карьере Шапаренко в Динамо?