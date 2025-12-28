27-летний полузащитник получил предложения по контракту от двух клубов. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Solofichajes123.
Кто интересуется Шапаренко?
По имеющейся информации, Шапаренко может перебраться в испанскую Ла Лигу. Однако он также имеет возможность остаться в киевском Динамо.
Известно, что Жирона, где уже играет Владислав Ванат и Виктор Цыганков, планирует трансфер украинского футболиста. Сейчас полузащитник стоит перед выбором – перейти к каталонцам, или остаться в столичном клубе.
Отметим, что Шапаренко осенью следующего года может стать свободным агентом. По данным статистического портала Transfermarkt, контракт 27-летнего футболиста с Динамо рассчитан до 30 сентября 2026 года.
Что известно о карьере Шапаренко в Динамо?
Шапаренко воспитывался в ДЮСШ-4 в Мариуполе, а затем перешел в академию Ильичевца, с которым в 2014 году подписал профессиональный контракт.
В 2015 году футболиста пригласили в Динамо. Однако во взрослой команде он дебютировал аж в 2017 году.
Вместе с киевским клубом Шапаренко выиграл 6 трофеев – дважды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал национальный Кубок, а также трижды триумфовал в Суперкубке страны.
В текущем сезоне он сыграл в 21 матче за Динамо во всех турнирах. На счету хавбека 2 гола и 7 результативных передач.