Колишній тренер Динамо та збірної України оцінив перспективи Шапаренка у Жироні
- Микола Шапаренко підписав п'ятирічний контракт з Динамо, але чутки про його трансфер в Жирону залишаються.
- Колишній тренер Динамо Сабо розповів, чи зможе Шапаренко проявити себе в Жироні.
Микола Шапаренко підписав п'ятирічний контракт з Динамо. Попри нову угоду півзахисника з "біло-синіми", чутки щодо його можливого трансферу залишаються.
Серед головних претендентів на 27-річного футболіста є Жирона, яка давно стежить за ним. Колишній тренер Динамо та збірної України у коментарі 24 каналу оцінив перспективи Шапаренка в іспанському клубі.
Що сказав Сабо про шанси Шапаренка у Жироні?
Видатний наставник наголосив, що футболісти їдуть до Європи, зокремаа через війну в Україні, але він не знає, чи зможе Шапаренко проявити себе там.
Річ у тім, що наші хлопці, які грають за Шахтар, Динамо, вони мріють поїхати в Європу або ж деінде, щоб не залишатися в Україні, де йде війна, тому нормально. Проте, чи заграє він там, я не знаю, футболісти їдуть, але там проявляють себе не дуже,
– сказав Сабо.
Нагадаємо, що раніше легенда Динамо висловився про нову угоду Шапаренка з киянами. Він вважає, що у клубі спеціально продовжили контракт з футболістом.
Що відомо про трансферні чутки щодо Шапаренка?
Жирона активно шукає посилення, зокрема у центрі поля, та планувала підписати Марка Бернала із Барселони та Стефана Байчетича із Ліверпуля.
Проте у клубі вирішили, що ці трансфери буде складно реалізувати. Тому каталонці шукають альтернативні варіанти – одним із них є Шапаренко.
Також у медіа з'являлися чутки щодо інтересу до футболіста Динамо з Туреччини, а також Німеччини – на українця нібито претендували Бешикташ, Трабзонспорт та Штутгарт.