Після початку російської агресії багато українських спортсменів взяли зброю до рук і стали на захист рідної країни. На жаль, чимало з них отримали поранення чи повернулися з поля бою на щиті.

Напередодні на війні постраждав колишній український футболіст Микола Закотюк. На щастя, він живий, але отримав серйозне поранення, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Рівненської обласної асоціації футболу. Читайте також Зірка збірної України відзначився дебютним асистом у Кубку Португалії Що сталося з Миколою Закотюком? Спортсмен долучився до війська у квітні 2025 року. Він тримав оборону на Донеччині біля Костянтинівки. Виходячи з позиції 50-річний ексфутболіст отримав мінно-вибухове поранення. Наразі Микола Закотюк перебуває у лікарні та потребує допомоги. Попереду довготривала реабілітація. Сім'я потребує підтримки. Карта Миколи Закотюка для допомоги: 5168 7451 4032 9399,

– йдеться у повідомленні.

Микола Закотюк отримав поранення / Фото Рівненської обласної асоціації футболу Нагадаємо, що влітку отримав поранення ще один український футболіст. Матвій Бобаль потрапив під ворожий обстріл, внаслідок якого вижили лише двоє з восьми бійців. Що відомо про кар'єру Миколи Закотюка? Він народився 3 лютого 1975 у Квасилові та є вихованцем львівських Карпат.

Дебютував за "левів" в елітному дивізіоні українського футболу 17 червня 1992 року в матчі проти Евіса.

Закотюк є фіналістом Кубка України-1999. У вирішальному поєдинку "зелено-білі" тоді поступилися київському Динамо.

За даними Transfermarkt, Микола також виступав за Верес, ЦСКА-Борисфен, тернопільську Ниву, Скалу-Екран, Миколаїв, Говерлу, Львів та Ворсклу. Усього на клубному рівні провів 305 матчів, у яких забив 28 голів.

Викликався також до лав юнацьких і молодіжних збірних України.